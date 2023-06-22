Ексвисокопосадовець правоохоронного органу не задекларував мільйонні статки

Колишній високопосадовець не задекларував 12 та 10 млн грн за 2020 та 2021 роки.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому першому заступнику начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Про це повідомила пресслужба ОГП.

«За даними слідства, правоохоронець не вказав у щорічній декларації за 2020 та 2021 звітні роки 12 млн грн і 10 млн грн, які знаходились на його особистих банківських рахунках.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ДБР», - сказано у повідомленні.

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