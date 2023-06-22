Ексвисокопосадовець правоохоронного органу не задекларував мільйонні статки

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому першому заступнику начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Про це повідомила пресслужба ОГП.
«За даними слідства, правоохоронець не вказав у щорічній декларації за 2020 та 2021 звітні роки 12 млн грн і 10 млн грн, які знаходились на його особистих банківських рахунках.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ДБР», - сказано у повідомленні.
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