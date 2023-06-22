Экс-высокопоставленный чиновник правоохранительного органа не задекларировал миллионное состояние

Бывший высокопоставленный чиновник не задекларировал 12 и 10 млн грн за 2020 и 2021 годы.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора бывшему первому заместителю начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

«По данным следствия, правоохранитель не указал в ежегодной декларации за 2020 и 2021 отчетные годы 12 млн грн и 10 млн грн, которые находились на его личных банковских счетах.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГБР», - говорится в сообщении.

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