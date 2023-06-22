Четверо львовян попались на незаконном сбыте табака

Жители Львова организовали производство табака для кальяна и продавали его по всей Украине.

Фото: lviv.gp.gov.ua

Во Львове четверо местных жителей незаконно производили, а затем продавали табачные изделия. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, злоумышленники обустроили подпольный цех необходимым спецоборудованием, где незаконно производили табак для кальянов.



Уже готовый товар они реализовывали на территории Украины через розничную сеть и оптом, отмечают в прокуратуре.

Известно, что во время обысков по адресам проживания лиц и в местах осуществления хозяйственной деятельности было обнаружено и изъято более 24 тысяч единиц товара без марок акцизного налога.



Общая стоимость изъятой продукции составляет более 6 млн гривен.

Правоохранители также изъяли оборудование, с помощью которого производители производили продукцию, компьютерную технику с носителями информации, черновые бухгалтерские записи.

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