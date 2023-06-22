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  1. В Украине

Растрата средств при закупке миниэлектростанций: директору департамента КГГА Роману Ткачуку сообщили еще одно подозрение

15:40, 22 июня 2023
Фигуранту дела о закрытом укрытии сообщили еще одно подозрение в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.
Растрата средств при закупке миниэлектростанций: директору департамента КГГА Роману Ткачуку сообщили еще одно подозрение
Фото: О.Самсонов

Директору Департамента муниципальной безопасности КГГА сообщено о еще одном подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокуратура не называет фамилию подозреваемого, однако, по данным СМИ, речь идет о Романе Ткачуке.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры директору Департамента муниципальной безопасности КГГА сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, 11 ноября 2022 г. директор Департамента муниципальной безопасности КГГА заключил с обществом договор на закупку миниэлектростанций на общую сумму свыше 28,6 млн грн для оснащения пунктов обогрева на территории столицы.

«Постановлением Кабинета Министров Украины от 09.11.2022 указана категория товаров освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость и ввозной пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины.

Несмотря на это, Департамент платежным поручением от 21.11.2022 перечислил в пользу общества бюджетные средства в сумме свыше 28, 6 млн гривен, в том числе безосновательно включенный в платеж налог на добавленную стоимость, чем причинен ущерб Департамента на сумму 1, 8 млн гривен.

Факт растраты бюджетных средств подтверждается актом проверки закупки, проводимой Государственной аудиторской службой Украины.

Правоохранительные органы столицы продолжают системную работу по документированию фактов хищения бюджетных средств, выделенных на обустройство укрытий и сооружений гражданской защиты на территории города Киева как должностными лицами, так и субъектами хозяйствования», — отметили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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