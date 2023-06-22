В Беларуси разбился российский вертолет Ми-24

Предварительно члены экипажа вертолета получили телесные повреждения.

Фото из Телеграм-каналов

россия продолжает терять свою авиацию. Так, в Беларуси 22 июня разбился российский военный вертолет Ми-24. Сообщается о "жесткой посадке".

Как пишут белорусские СМИ, вертолет Ми-24 ВКС рф упал между Ивацевичами и Барановичами у трассы М1.

Предварительно члены экипажа получили телесные повреждения.

К слову, в официальном сообщении Минобороны Беларуси не указано, чей именно вертолет совершил "жесткую посадку".

Напомним, что в Белгородской области упал российский Су-25, а в Мурманской области разбился МиГ-31.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.