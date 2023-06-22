Работа по совместительству: как внести сведения в декларацию — видеоинструкция НАПК

Обнародовали инструкцию НАПК по внесению в декларацию сведений о работе по совместительству.

Национальное агентство по предотвращению коррупции объяснило, как внести в декларацию сведения о работе по совместительству. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Основные советы от НАПК при заполнении раздела 15 декларации «Работа по совместительству субъекта декларирования»:

- отображать сведения, касающиеся только декларанта;

- другая работа выполнялась в отчетном периоде из трудового договора (контракта);

- не имеет значения, работа оплачиваемая или нет», - говорится в сообщении.

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