Робота за сумісництвом: як внести відомості в декларацію — відеоінструкція НАЗК

Оприлюднили інструкцію НАЗК щодо внесення в декларацію відомостей про роботу за сумісництвом.

Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, як внести в декларацію відомості про роботу за сумісництвом. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Основні поради від НАЗК при заповненні розділу 15 декларації «Робота за сумісництвом суб’єкта декларування»:

- відображати відомості, що стосуються лише декларанта;

- інша робота виконувалась у звітному періоді на підставі трудового договору (контракту);

- немає значення, робота оплачувана чи ні», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.