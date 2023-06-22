Раді рекомендують запровадити систему оплати праці держслужбовцям на основі класифікації посад

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді запровадити єдині підходи в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

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Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Зазначається, що метою законопроєкту є:

– зміна системи та підходів до регулювання оплати праці у сфері державної служби;



– запровадження прозорої системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад;



– посилення ролі посадового окладу державного службовця та припинення надмірних необґрунтованих виплат;



– запровадження дієвого механізму оптимізації граничної чисельності працівників державних органів;



– впровадження системи грейдів.



Проектом передбачається:



– запровадження системи оплати праці на державній службі на основі класифікації посад.



Згідно цієї норми заробітна плата державного службовця враховуватиме:



– кваліфікацію та досвід;



– важливість і складність роботи;



– ступінь відповідальності;



– результативність, ефективність та якість виконання посадових обов’язків;



– визначення розмірів посадових окладів з урахуванням Каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад, співставлення рівня оплати праці типових посад державної служби з приватним сектором України;



– розмежування заробітної плати державного службовця на її:



– сталу складову (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки) та



– варіативну складову (премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячна, квартальна премія, компенсація за додаткове навантаження за вакантною посадою);



– встановлення мінімального розміру посадового окладу державного службовця на рівні не менше двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;



– обмеження максимального розміру посадового окладу на посадах керівників державних органів п’ятнадцятьма мінімальними розмірами посадового окладу на посадах державної служби;



– визначення надбавки за вислугу років на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу;



– встановлення грошової допомоги до відпустки у розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця.



Під час розгляду члени Комітету підтримали пропозицію щодо непоширення запропонованих законопроектом механізмів правового регулювання на державні органи, умови оплати праці в яких визначаються спеціальними законами.

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