У сервісі ДМС тепер можна дізнатися і про відмову в оформленні того чи іншого документа

Стан оформлення документа можна перевірити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС.

Фото із відкритих джерел

Щоби дізнатися, на якій стадії виготовлення документи, українці можуть скористатися онлайн-сервісом «Перевірка стану оформлення документів» на офіційному сайті ДМС.

За допомогою цього сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів, як:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

ID-картка;

посвідка на тимчасове проживання;

посвідка на постійне проживання;

дозвіл на імміграцію в Україну;

продовження строку перебування в Україні.

Також, як розповіли у Державній міграційній службі, відтепер за допомогою цього сервісу українці мають можливість дізнатися і про відмову в оформленні того чи іншого документа.

«Після перевірки на екрані буде висвітлюватися наступне повідомлення: "Відмовлено в оформленні документа (дата). Для отримання детальних роз’яснень рекомендуємо звернутися за місцем подачі документів"», - зазначили у ДМСУ.

Стан оформлення документа можна перевірити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.