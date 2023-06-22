В сервисе ГМС теперь можно узнать и об отказе в оформлении того или иного документа

Чтобы узнать на какой стадии изготовления документы, украинцы могут воспользоваться онлайн-сервисом «Проверка состояния оформления документов» на официальном сайте ГМС.
С помощью этого сервиса можно проверить состояние оформления таких документов как:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- ID-карта;
- вид на временное проживание;
- вид на постоянное проживание;
- разрешение на иммиграцию в Украину;
- продление срока пребывания в Украине.
Также, как рассказали в Государственной миграционной службе, теперь с помощью этого сервиса украинцы имеют возможность узнать и об отказе в оформлении того или иного документа.
«После проверки на экране будет отображаться следующее сообщение: "Отказано в оформлении документа (дата). Для получения подробных разъяснений рекомендуем обратиться по месту подачи документов"», - отметили в ГМСУ.
Состояние оформления документа можно проверить уже со следующего дня после подачи заявления в территориальное подразделение ГМС.
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