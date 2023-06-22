В сервисе ГМС теперь можно узнать и об отказе в оформлении того или иного документа

Состояние оформления документа можно проверить уже со следующего дня после подачи заявления в территориальное подразделение ГМС.

Фото из открытых источников

Чтобы узнать на какой стадии изготовления документы, украинцы могут воспользоваться онлайн-сервисом «Проверка состояния оформления документов» на официальном сайте ГМС.

С помощью этого сервиса можно проверить состояние оформления таких документов как:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

ID-карта;

вид на временное проживание;

вид на постоянное проживание;

разрешение на иммиграцию в Украину;

продление срока пребывания в Украине.

Также, как рассказали в Государственной миграционной службе, теперь с помощью этого сервиса украинцы имеют возможность узнать и об отказе в оформлении того или иного документа.

«После проверки на экране будет отображаться следующее сообщение: "Отказано в оформлении документа (дата). Для получения подробных разъяснений рекомендуем обратиться по месту подачи документов"», - отметили в ГМСУ.

Состояние оформления документа можно проверить уже со следующего дня после подачи заявления в территориальное подразделение ГМС.

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