Раде рекомендуют ввести систему оплаты труда госслужащим на основе классификации должностей

Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде ввести единые подходы в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

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Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №8222 о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

Отмечается, что целью законопроекта является:

– изменение системы и подходов к регулированию оплаты труда в сфере государственной службы;



– введение прозрачной системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей;



– усиление роли должностного оклада государственного служащего и прекращение чрезмерных необоснованных выплат;



– введение действенного механизма оптимизации предельной численности работников государственных органов;



– внедрение системы грейдов.



Проектом предусматривается:



– внедрение системы оплаты труда на государственной службе на основе классификации должностей.



Согласно этой норме заработная плата государственного служащего будет учитывать:



– квалификацию и опыт;



– важность и сложность работы;



– степень ответственности;



– результативность, эффективность и качество исполнения должностных обязанностей;



– определение размеров должностных окладов с учетом Каталога типовых должностей государственной службы и критериев отнесения к таким должностям, сопоставление уровня оплаты труда типовых должностей государственной службы с частным сектором Украины;



– разграничение заработной платы государственного служащего на ее:



– постоянную составляющую (должностной оклад, надбавка за выслугу лет, надбавка за ранг государственного служащего, денежная помощь, выплачиваемая с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска) и



– вариативная составляющая (премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности и месячная, квартальная премия, компенсация за дополнительную нагрузку по вакантной должности);



– установление минимального размера должностного оклада государственного служащего на уровне не менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;



– ограничение максимального размера должностного оклада в должностях руководителей государственных органов пятнадцатью минимальными размерами должностного оклада в должностях государственной службы;



– определение надбавки за выслугу лет на уровне 2 процентов должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30 процентов должностного оклада;



– установление денежной помощи к отпуску в размере суммы должностного оклада, надбавки за выслугу лет и надбавки за ранг государственного служащего.



В ходе рассмотрения члены Комитета поддержали предложение о нераспространении предложенных законопроектом механизмов правового регулирования на государственные органы, условия оплаты труда в которых определяются специальными законами.

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