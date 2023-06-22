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  1. В Украине

Раде рекомендуют ввести систему оплаты труда госслужащим на основе классификации должностей

16:52, 22 июня 2023
Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде ввести единые подходы в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.
Раде рекомендуют ввести систему оплаты труда госслужащим на основе классификации должностей
Фото из открытых источников

Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №8222 о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

Отмечается, что целью законопроекта является:

– изменение системы и подходов к регулированию оплаты труда в сфере государственной службы;

– введение прозрачной системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей;

– усиление роли должностного оклада государственного служащего и прекращение чрезмерных необоснованных выплат;

– введение действенного механизма оптимизации предельной численности работников государственных органов;

– внедрение системы грейдов.

Проектом предусматривается:

– внедрение системы оплаты труда на государственной службе на основе классификации должностей.

Согласно этой норме заработная плата государственного служащего будет учитывать:

– квалификацию и опыт;

– важность и сложность работы;

– степень ответственности;

– результативность, эффективность и качество исполнения должностных обязанностей;

– определение размеров должностных окладов с учетом Каталога типовых должностей государственной службы и критериев отнесения к таким должностям, сопоставление уровня оплаты труда типовых должностей государственной службы с частным сектором Украины;

– разграничение заработной платы государственного служащего на ее:

– постоянную составляющую (должностной оклад, надбавка за выслугу лет, надбавка за ранг государственного служащего, денежная помощь, выплачиваемая с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска) и

– вариативная составляющая (премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности и месячная, квартальная премия, компенсация за дополнительную нагрузку по вакантной должности);

– установление минимального размера должностного оклада государственного служащего на уровне не менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

– ограничение максимального размера должностного оклада в должностях руководителей государственных органов пятнадцатью минимальными размерами должностного оклада в должностях государственной службы;

– определение надбавки за выслугу лет на уровне 2 процентов должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30 процентов должностного оклада;

– установление денежной помощи к отпуску в размере суммы должностного оклада, надбавки за выслугу лет и надбавки за ранг государственного служащего.

В ходе рассмотрения члены Комитета поддержали предложение о нераспространении предложенных законопроектом механизмов правового регулирования на государственные органы, условия оплаты труда в которых определяются специальными законами.

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