У Білорусі розбився російський гелікоптер Мі-24

Попередньо члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження.

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росія продовжує втрачати свою авіацію. Так, у Білорусі 22 червня розбився російський військовий вертоліт Мі-24. Повідомляється про "жорстку посадку".

Як пишуть білоруські ЗМІ, вертоліт Мі-24 ВКС рф впав між Івацевичами та Барановичами біля траси М1.

Попередньо члени екіпажу отримали тілесні ушкодження.

До слова, в офіційному повідомленні Міноборони Білорусі не зазначено, чий саме гелікоптер здійснив "жорстку посадку".

Нагадаємо, що у Бєлгородській області впав російський Су-25, а у Мурманській області розбився МіГ-31.

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