Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обмінники будуть штрафувати до 17 тисяч грн за незаконну відмову обміняти валюту

Народні депутати пропонують ввести штрафи для обмінників за незаконну відмову або встановлення незаконних обмежень при купівлі у громадян доларів чи євро.

Кабмін опублікував зміни щодо оплати праці держслужбовців на прифронтових територіях

Кабмін вирішив уточнити, що на поліцейських та військовослужбовців не розповсюджуються підвищені оклади на територіях активних чи можливих бойових дій.

Мін’юст пропонує змінити правила сплати судового збору у справах про банкрутство, що збільшать бюджет судової влади

Бізнесу, який перебуває у судових процедурах банкрутства, можуть надати право на звільнення від сплати судового збору.

На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

Бюджетний комітет рекомендує депутатам схвалити за основу законопроєкт, яким зокрема пропонується повернути законодавчі обмеження на внесення змін до державного бюджету.

  1. В Україні

Розтрата коштів під час закупівлі мініелектростанцій: директору департаменту КМДА Роману Ткачуку повідомили ще одну підозру

15:40, 22 червня 2023
Фігуранту справи про закрите укриття повідомили ще одну підозру в розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах.
Розтрата коштів під час закупівлі мініелектростанцій: директору департаменту КМДА Роману Ткачуку повідомили ще одну підозру
Фото: О.Самсонов

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено ще одну підозру. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокуратура не називає прізвище підозрюваного, однак за даними ЗМІ, йдеться про Романа Ткачука.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, 11 листопада 2022 року директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА уклав з товариством договір на закупку мініелектростанцій на загальну суму понад 28, 6 млн грн для оснащення пунктів обігріву на території столиці.

«Постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2022 вказана категорія товарів звільнена від сплати податку на додану вартість та ввізного мита при ввезенні на митну територію України.

Попри це, Департамент платіжним дорученням від 21.11.2022 перерахував на користь товариства бюджетні кошти в сумі понад 28, 6 млн гривень, у тому числі безпідставно включений у платіж податок на додану вартість, чим спричинено шкоду Департаменту на суму 1, 8 млн гривень.

Факт розтрати бюджетних коштів підтверджується актом перевірки закупівлі, яка проводилась Державною аудиторською службою України.

Правоохоронні органи столиці продовжують системну роботу з документування фактів розкрадання бюджетних коштів, виділених на облаштування укриттів та споруд цивільного захисту на території міста Києва, як посадовцями, так і суб’єктами господарювання», — зазначили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

 Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду