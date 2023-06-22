Четверо львів’ян впіймалися на незаконному збуті тютюну

Мешканці Львова організували виробництво тютюну для кальяну та продавали його по всій Україні.

Фото: lviv.gp.gov.ua

У Львові четверо місцевих мешканців незаконно виготовляли, а потім продавали тютюнові вироби. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, зловмисники облаштували підпільний цех необхідним спецобладнанням, де незаконно виготовляли тютюн для кальянів.



Вже готовий товар вони реалізовували на території України через мережу роздрібної торгівлі та оптом, зазначають у прокуратурі.

Відомо, що під час обшуків за адресами проживання осіб та у місцях здійснення господарської діяльності, було виявлено та вилучено понад 24 тисяч одиниць товару без марок акцизного податку.



Загальна вартість вилученої продукції становить понад 6 млн гривень.

Правоохоронці також вилучили обладнання, за допомогою якого виробники виробляли продукцію, комп’ютерну техніку з носіями інформації, чорнові бухгалтерські записи.

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