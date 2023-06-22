Зеленский ответил, состоятся ли выборы президента Украины в 2024 году

Выборы состоятся, если война закончится и наступит мир.

Фото: president.gov.ua

В следующем году предстоят очередные выборы президента. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что они состоятся, если война закончится и наступит мир. Об этом он рассказал в интервью ВВС.

Так, на вопрос, будут ли в следующем году выборы в Украине, президент ответил, что выборы пройдут, если, конечно, закончится война.

«Это же вопрос глобальный. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны», – сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что, согласно украинскому законодательству, выборы должны проходить в мирное время, когда нет войны.

«Я очень хочу, чтобы уже в следующем году был мир, и жизнь была такой, как было до войны», - добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.