Раде рекомендуют направить дополнительно 2 млрд гривен на ВСУ

Комитет по бюджету предлагает Верховной Раде перенаправить 2 млрд гривен из государственного фонда регионального развития на повышение обороноспособности.

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Комитет по бюджету повторно рассмотрел и рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №9165 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» по использованию средств государственного фонда регионального развития.

В обновленной редакции предлагается перенаправить 2 млрд гривен из этого фонда на повышение обороноспособности.



Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.



«Учитывая, что Верховная Рада до сих пор не приняла законопроект №9165 в целом из-за большого количества поправок, а до конца года остается мало времени для полноценной реализации региональных инфраструктурных проектов, мы внесли предложение о направлении средств государственного фонда регионального развития на нужды Вооруженных Сил Украины , а именно на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования», – отметила она.



Народная депутат добавила, что считает целесообразным аккумулировать все возможные ресурсы для отражения вооруженной агрессии рф.



В то же время для нужд восстановления в Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии остается 38,3 млрд.

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