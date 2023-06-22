У Раді погодили виділення ще понад 17 мільярдів з Фонду ліквідації наслідків агресії РФ: на що підуть гроші

Бюджетний комітет парламенту погодив виділення ще понад 17 мільярдів гривень з Фонду ліквідації наслідків агресії РФ для захисту критичної інфраструктури та ліквідацію наслідків агресії РФ.

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Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення ще понад 17 мільярдів гривень з Фонду ліквідації наслідків агресії РФ. Про це за підсумками засідання заявила його очільниця Роксолана Підласа.

За її словами, більша частина зазначених коштів - 10 мільярдів гривень буде витрачено на захист об’єктів енергетичного сектору критичної інфраструктури(трансформаторних підстанцій, ТЕЦ та ін).

6,6 мільярдів гривень буде виділено місцевим бюджетам в Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Херсонській областях на будівництво для ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Майже мільярд гривень з коштів фонду отримає Херсонська обласна військова адміністрація. Зазначені кошти планується використати для відновлення пошкоджених/зруйнованих житла внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.

Це найбільш транш з Фонду ліквідації наслідків агресії РФ, виділення якого погодив комітет.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», до цього депутати погодили виділення понад 4 мільярдів гривень на відновлення пошкодженого через агресію РФ житла. Відповідно до законодавства рішення про виділення коштів з Фонду ліквідації наслідків агресії РФ ухвалює уряд, однак його має погодити бюджетний комітет.

Автор: Ярослав Конощук

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