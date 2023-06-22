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МАГАТЕ не підтвердило мінування ставка-охолоджувача Запорізьскої АЕС: міни є в інших місцях

16:38, 22 червня 2023
ЗАЕС замінована за периметром та в деяких місцях всередині.
МАГАТЕ не підтвердило мінування ставка-охолоджувача Запорізьскої АЕС: міни є в інших місцях

Міжнародне агентство з атомної енергії не підтверджує мінування ставка-охолоджувача ЗАЕС, але заявляє, що станція замінована за периметром та в деяких місцях всередині. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МАГАТЕ.

"Під час візиту генерального директора, включно зі ставком-охолоджувачем, мін на місці виявлено не було. Однак МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра заводу, про що агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал "служби безпеки", були з оборонною метою", – йдеться в повідомленні.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пояснив, що оцінка Агентства цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта "не зазнають істотного впливу". За цією проблемою продовжують стежити з "великою увагою".

"Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції надзвичайно крихка. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. 

Тепер, як ніколи, всі сторони повинні повністю дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та захист, а також надаючи допомогу постраждалому регіону іншими способами", – додав Гроссі.

Нагадаємо, що 22 червня Президент Володимир Зеленський повідомив, що росія готує терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

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