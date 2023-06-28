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В Україні проведуть масштабні навчання з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС, — Міненерго

13:25, 28 червня 2023
Всі екстрені служби готові до можливого розвитку подій, розроблено відповідні протоколи спільних дій, які й буде відпрацьовано під час навчань.
В Україні проведуть масштабні навчання з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС, — Міненерго
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В Україні відбудуться масштабні навчання із залученням служб центрального, регіонального та місцевого значення з подолання наслідків можливого теракту з боку російських військ на окупованій ними Запорізькій АЕС. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні міжвідомчого кризового штабу під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка.

Під час навчань буде відпрацьовано заходи з подолання наслідків у разі підриву російськими військовими одного з енергоблоків станції.

Міністр наголосив, що всі екстрені служби готові до можливого розвитку подій, розроблено відповідні протоколи спільних дій, які й буде відпрацьовано під час навчань.

Галущенко наголосив, що ЗАЕС-5 продовжує працювати в режимі «гарячого зупину», і переведення його в стан «холодного зупину» окупанти свідомо блокують.

«Це значно підвищує ризик терористичної загрози ядерному об'єкту», - наголосив очільник Міненерго.

За його словами, для оперативного реагування штаб отримує дані від датчиків, які використовує «Енергоатом», ДСНС, ДІЯРУ. Водночас він акцентував увагу на важливості активної позиції щодо повідомлень і моніторингу ситуації експертів МАГАТЕ, які наразі перебувають на ЗАЕС.

Своєю чергою президент «Енергоатом» Петро Котін додав, що компанія моделює різні сценарії розвитку подій на ЗАЕС, їхні можливі наслідки та варіанти якнайшвидшого подолання.

«Наші фахівці опрацювали всі сценарії, які рашисти можуть реалізувати на Запорізькій АЕС. Тому відповідно до можливих наслідків будуть відпрацьовані різні моделі реагування», - повідомив Котін.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія готує терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували алгоритм дій у разі радіаційної аварії. 

Проте у США не бачать ознак того, що рф готова підірвати ЗАЕС чи застосувати ядерну зброю. 

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