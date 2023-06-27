США не бачать ознак того, що рф готова підірвати ЗАЕС чи застосувати ядерну зброю

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що за радіоактивною активністю поряд із ЗАЕС стежать фахівці.

США уважно стежать за захопленою російськими окупантами Запорізькою АЕС та за ядерною зброєю рф. Поки що жодних ознак ядерного удару немає. Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

«У нас є можливість відслідковувати радіоактивну активність поряд зі станцією, і ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми дуже, дуже уважно слідкуємо за нею», - сказав він про Запорізьку АЕС.

Відповідаючи на запитання щодо планів застосувати ядерну зброю проти України, Кірбі сказав, що Росія є ядерною державою, і США стежать, наскільки це можливо, за її ядерним потенціалом.

«І ми не побачили жодних ознак, окрім гучної риторики, ми не побачили жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України», - сказав він.

За словами Кірбі, США не бачили нічого такого, що змусило б змінити «нашу власну стратегічну позицію стримування».

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