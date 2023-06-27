В ОАЕ спалахнув 36-поверховий хмарочос: моторошні відео

Вогонь охопив велику частину хмарочоса, про жертви поки невідомо.

Фото - скріншот

У вівторок, 27 червня, сталася масштабна пожежа у 36-поверховій будівлі на півночі Об'єднаних Арабських Еміратів. Пожежа сталася вночі у місті Аджман. Про це повідомили місцеві інформаційні агенції.

У мережі також публікують відео пожежі.

На кадрах видно, що спалах охопив одну з фасадних сторін висотки практично повністю - від основи до даху. Там працювали пожежна та медична служба.

Моторошний момент надзвичайної події, коли з будівлі сипалися невеликі вогняні уламки, жителі міста знімали на камеру.

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