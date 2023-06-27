В ОАЭ вспыхнул 36-этажный небоскреб: жуткие видео

Во вторник, 27 июня, произошел масштабный пожар в 36-этажном здании на севере Объединенных Арабских Эмиратов. Пожар случился ночью в городе Аджман. Об этом сообщили местные информационные агентства.
В сети также публикуют видео пожара.
На кадрах видно, что возгорание охватило одну из фасадных сторон высотки практически полностью – от основания до крыши. Там работали пожарная и медицинская служба.
Жуткий момент чрезвычайного происшествия, когда со здания сыпались небольшие огненные обломки, жители города снимали на камеру.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.