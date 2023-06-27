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Депутаты готовятся разрешить хранить запасы госрезерва за пределами Украины

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует депутатам принять во втором чтении законопроект о государственных резервах, который, в частности, предусматривает сохранение запасов госрезерва за пределами территории Украины.

Запретят ли украинцам покупать авто: анализ законопроекта

Правительство зарегистрировало законопроект, усложняющий возможность легально пользоваться новым авто для должников.

Большая Палата ВС отступила от заключения Верховного Суда о возможности обжалования определения суда первой инстанции об оставлении искового заявления без движения

Большая Палата Верховного Суда: Определение суда первой инстанции об оставлении искового заявления без движения подлежит апелляционному обжалованию только вместе с решением суда, если суд первой инстанции в этом определении устанавливает размер судебного сбора, который истец (заявитель) должен уплатить при обращении в суд или порядок его исчисления, однако лицо не соглашается либо с таким размером, либо с порядком его исчисления.

Низкий температурный режим на рабочем месте не может считаться мобингом, - суд

Суд отметил, что низкий температурный режим на рабочем месте истицы не может считаться мобингом, поскольку таковой не зависит от действий или бездействия работодателя.

Высший совет правосудия обратился в Минюст по поводу проверки общественной организации, которая вредит независимости судей и авторитету правосудия

В последние недели на сайте общественной организации разместили публикации относительно председателя Высшего совета правосудия Григория Усика и члена ВСП Николая Мороза.

  1. В мире

В ОАЭ вспыхнул 36-этажный небоскреб: жуткие видео

09:35, 27 июня 2023
Огонь охватил большую часть небоскреба в ОАЭ, о жертвах пока неизвестно.
В ОАЭ вспыхнул 36-этажный небоскреб: жуткие видео
Фото - скриншот
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Во вторник, 27 июня, произошел масштабный пожар в 36-этажном здании на севере Объединенных Арабских Эмиратов.  Пожар случился ночью в городе Аджман. Об этом сообщили местные информационные агентства.

В сети также публикуют видео пожара.

На кадрах видно, что возгорание охватило одну из фасадных сторон высотки практически полностью – от основания до крыши. Там работали пожарная и медицинская служба.

Жуткий момент чрезвычайного происшествия, когда со здания сыпались небольшие огненные обломки, жители города снимали на камеру.

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