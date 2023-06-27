В ОАЭ вспыхнул 36-этажный небоскреб: жуткие видео

Огонь охватил большую часть небоскреба в ОАЭ, о жертвах пока неизвестно.

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Во вторник, 27 июня, произошел масштабный пожар в 36-этажном здании на севере Объединенных Арабских Эмиратов. Пожар случился ночью в городе Аджман. Об этом сообщили местные информационные агентства.

В сети также публикуют видео пожара.

На кадрах видно, что возгорание охватило одну из фасадных сторон высотки практически полностью – от основания до крыши. Там работали пожарная и медицинская служба.

Жуткий момент чрезвычайного происшествия, когда со здания сыпались небольшие огненные обломки, жители города снимали на камеру.

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