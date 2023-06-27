Байден планирует провести телефонный разговор с Зеленским

Зеленский и Байден проведут очередные переговоры.

Фото: ukranews.com

Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом во время брифинга сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Он (Джо Байден - ред.) очень скоро планирует снова поговорить с Президентом Зеленским», - отметил Кирби.

По его словам, предыдущий разговор американского и украинского президентов относительно последнего развития событий в рф, а также ситуации в Украине и усиления взаимодействия состоялся накануне.

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