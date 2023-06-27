Байден планує провести телефонну розмову з Зеленським

Зеленский і Байден проведуть чергові переговори.

Фото: ukranews.com

Президент США Джо Байден планує найближчим часом провести телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це під час брифінгу повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Він (Джо Байден – ред.) дуже скоро планує знову поговорити з Президентом Зеленським», - зазначив Кірбі.

За його словами, попередня розмова американського та українського президентів щодо останнього розвитку подій у росії, а також ситуації в Україні та посилення взаємодії відбулася напередодні.

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