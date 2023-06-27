У Telegram скоро з'являться сторіс — Павло Дуров

Stories для Telegram знаходяться на останній стадії тестування.

У популярному месенджері Telegram вже найближчим часом з'являться Stories. Наразі нова функція знаходиться на фінальному етапі тестування та буде додана на початку липня. Про це повідомив сам засновник Telegram Павло Дуров.

Користувачі зможуть визначати аудиторію, хто зможе бачити кожну зі Stories. Історії будуть відображатися у верхній частині списку чатів за аналогією з Instagram та Facebook.

Для запису «історій» також можна використовувати фото і відео, зняті одночасно передньої і задньої камерами. Крім того, користувачі зможуть вибрати термін дії «історії» -6, 12, 24 або 48 годин.

«Поява «історій» ознаменує нову еру в Telegram, де він стане ще веселішим і соціальнішим, ніж зараз», - йдеться в повідомленні Дурова.

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