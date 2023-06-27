В Telegram скоро появятся сторис — Павел Дуров

Stories для Telegram находятся на последней стадии тестирования.

В популярном мессенджере Telegram уже в скором времени появятся Stories. На данный момент новая функция находится на финальном этапе тестирования и будет добавлена в начале июля. Об этом сообщил сам создатель Telegram Павел Дуров.

Пользователи смогут определять аудиторию, кто сможет видеть каждую из Stories. Истории будут отображаться в верхней части списка чатов по аналогии с Instagram и Facebook.

Для записи «историй» также можно будет использовать фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами. Кроме того, пользователи смогут выбрать срок действия «истории» –6, 12, 24 или 48 часов.

«Появление «историй» ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас», - сообщил Дурова.

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