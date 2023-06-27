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Не более 1% в день: В «Слуге народа» хотят ограничить максимальные ставки по кредитам

08:04, 27 июня 2023
В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается ограничить максимальную ставку по кредитам микрокредитных организаций.
Не более 1% в день: В «Слуге народа» хотят ограничить максимальные ставки по кредитам
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Группа народных депутатов из фракции «Слуга народа» среди которых председатель комитета по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев и нардеп Ольга Василевская – Смаглюк зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9422 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг, которым предлагается постепенно ограничить максимальную ставку по микрокредитам 1% в день, а также запретить кредитование лиц с игровой зависимостью.

Текст законопроекта отсутствует на сайте парламента, однако авторы поделились отдельными деталями инициативы

Согласно документу, максимальный уровень дневной процентной ставки потребительского кредита постепенно будет снижен до 1%. При этом ограничение ставки будет постепенным.

«Стартуем с 2,5% (фиксируем существующую среднюю на сегодняшний день ставку), за три месяца потолок снизится до 1,5%, а еще за 3 месяца до 1%», - отметила один из авторов инициативы нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

Также законодательно запрещается манипулятивная реклама микрокредитов. С экранов телевизоров больше не будут рассказывать о легких ссудах на красивую жизнь под 0%.

При этом авторы законопроекта предлагают запретить выдавать микрозаймы людям с игровой зависимостью.

В марте 2023 года глава Нацбанка Андрей Пышный заявлял, что ставки по микрокредитам достигают 1400% годовых. Он добавил, что регулятор лишил лицензии две микрокредитные организации лицензий.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада одобрила закон об обязательной реструктуризации потребительских кредитов, определив условия указанной реструктуризации.

Автор Ярослав Конощук

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