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Кабмин одобрил «антиолигархический пакет» из четырех законопроектов, разработанных НАПК

21:02, 26 июня 2023
Речь идет о законопроектах по уменьшению олигархического влияния на политические партии и выборы.
Кабмин одобрил «антиолигархический пакет» из четырех законопроектов, разработанных НАПК

Кабинет министров одобрил «антиолигархический пакет» из четырех законопроектов, разработанных и поданных на рассмотрение Правительства Национальным агентством по предотвращению коррупции. Об этом сообщает НАПК.

Речь идет о законопроектах по уменьшению олигархического влияния на политические партии и выборы:

  • «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, привлечении к деятельности политических партий лиц с инвалидностью и совершенствовании механизма государственного финансирования уставной деятельности политической партии»;
  • «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усовершенствованию процедуры привлечения к ответственности за административные правонарушения, связанные с коррупцией, и некоторые другие правонарушения»;
  • «О внесении изменений в Закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде» в связи с принятием Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по совершенствованию процедуры привлечения к ответственности за административные правонарушения, связанные с коррупцией, и некоторые другие правонарушения»;
  • «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины о подследственности и подсудности уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 159-1 Уголовного кодекса Украины».

Особенностью этого пакета проектов законов есть его комплексный системный характер. Предполагается, что возобновление отчетности политических партий состоится одновременно с усовершенствованием механизмов государственного контроля за политическими финансами и обеспечением неотвратимости юридической ответственности, в частности, за правонарушения в сфере финансирования партий и выборов.

Законопроекты, в частности, устанавливают изменение подследственности нарушений порядка финансирования партий из полиции на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с одновременным отнесением этой категории уголовных производств к подсудности Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Планируется, что дела по админпротоколам о нарушениях в сфере политических финансов также будут передаваться в ВАКС. Планируется оптимизация процедуры выявления и документирования правонарушений и совершенствования процедуры судебного разбирательства и апелляционного обжалования.

Как отметил заместитель Председателя НАПК Андрей Вишневский, предложенный комплексный подход к этим законопроектам будет способствовать синхронизации украинского законодательства с рекомендациями Венецианской комиссии относительно путей противодействия олигархизации в Украине, изложенными в соответствующем заключении. В документе подчеркивается, что борьба с олигархическим влиянием в Украине должна осуществляться не на основе персонализированного подхода, а комплексно, в частности, из-за эффективной антикоррупционной, антимонопольной, налоговой политики и политики государственной помощи.

Также в своем заключении Венецианская комиссия отмечает, что уменьшению олигархического влияния будет способствовать выполнение Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 гг.

Национальное агентство приветствует одобрение Правительством этих законопроектов и надеется на их скорейшее рассмотрение и принятие Парламентом», — отметили в НАПК.

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