Взятка в 2,4 млн грн от бизнесмена-волонтера: сообщено о подозрении главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко

Также подозрение получили два заместителя главы Тернопольской областной военной администрации.

В понедельник, 26 июня, сообщено о подозрении председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые разоблачены по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

«По данным следствия, лица выражали упорные просьбы местному бизнесмену и волонтеру предоставить в общей сложности более 2,4 млн грн за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета, а также за осуществление оплаты по задолженности Тернопольского ОВА перед ООО за работы, уже выполненные и принятые в 2022 году.

Такие неправомерные действия чиновников совершались несмотря на то, что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и всячески помогал силам обороны Украины.

Председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской областной военной администрации задержали «на горячем» сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно более 600 тыс. грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование по указанным фактам начато по заявлению гражданина, у которого должностные лица требовали неправомерную выгоду.

Следственные действия продолжаются.

Ранее мы писали, что НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета Михаила Головко на получении взятки.

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