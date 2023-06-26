Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова сообщила, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия.

Кабмин разрешил адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улице во время комендантского часа

Министры приняли постановление, которым разрешили адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улицах во время комендантского часа при условии наличия поручения о предоставлении правовой помощи задержанному лицу.

Петиция с призывом повысить заработную плату работникам аппаратов судов набрала 25 тыс. голосов

Теперь на петицию должен отреагировать президент Владимир Зеленский.

Кабмин согласовал условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтагаза»: что они предусматривают

Министры согласовали условия реструктуризации евробондов НАК «Нафтогаз Украины», которые предусматривают перенос срока погашения на 2 года и дополнительное вознаграждение для держателей бондов.

Выговор прокурору: решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

За ненадлежащее исполнение обязанностей прокурор Бучанской прокуратуры получил выговор.

  1. В Украине

Взятка в 2,4 млн грн от бизнесмена-волонтера: сообщено о подозрении главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко

20:43, 26 июня 2023
Также подозрение получили два заместителя главы Тернопольской областной военной администрации.
Взятка в 2,4 млн грн от бизнесмена-волонтера: сообщено о подозрении главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко

В понедельник, 26 июня, сообщено о подозрении председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые разоблачены по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

«По данным следствия, лица выражали упорные просьбы местному бизнесмену и волонтеру предоставить в общей сложности более 2,4 млн грн за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета, а также за осуществление оплаты по задолженности Тернопольского ОВА перед ООО за работы, уже выполненные и принятые в 2022 году.

Такие неправомерные действия чиновников совершались несмотря на то, что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и всячески помогал силам обороны Украины.

Председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской областной военной администрации задержали «на горячем» сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно более 600 тыс. грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование по указанным фактам начато по заявлению гражданина, у которого должностные лица требовали неправомерную выгоду.

Следственные действия продолжаются.

Ранее мы писали, что НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета Михаила Головко на получении взятки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ольга Какауліна
    Ольга Какауліна
    головний спеціаліст прес-служби Державної судової адміністрації України
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду України