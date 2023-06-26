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Крім перевірки суддів Верховного Суду передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя, — Денис Маслов, ОНОВЛЕНО

Прес-служба Верховної Ради України з посиланням на голову Комітету ВР з питань правової політики Дениса Маслова повідомила, що надалі, окрім перевірки суддів Верховного Суду, передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя.

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НАБУ затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка на отриманні хабаря

11:14, 26 червня 2023
Голову Тернопільської облради та двох заступників голови ВЦА викрили на отриманні хабара.
НАБУ затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка на отриманні хабаря

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

Голову облради та двох заступників голови ВЦА викрили «на гарячому».

Як повідомили у НАБУ, затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди.

«За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому», - сказано у повідомленні

У НАБУ не вказують ім’я, але, за даними ЗМІ, мова йде про Михайла Головка.

Раніше ми писали, що НАБУ проводить обшуки в Тернопільській облраді.

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