НАБУ затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка на отриманні хабаря

Голову Тернопільської облради та двох заступників голови ВЦА викрили на отриманні хабара.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

Голову облради та двох заступників голови ВЦА викрили «на гарячому».

Як повідомили у НАБУ, затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди.

«За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому», - сказано у повідомленні

У НАБУ не вказують ім’я, але, за даними ЗМІ, мова йде про Михайла Головка.

Раніше ми писали, що НАБУ проводить обшуки в Тернопільській облраді.

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