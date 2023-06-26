В Україні розширять мережу ВЛК та впровадять цифрові інструменти

Уряд затвердив план заходів з оптимізації процесів військово-лікарської експертизи.

Фото: suspilne.media

24 червня Кабмін затвердив план заходів з оптимізації процесів військово-лікарської експертизи на 2023 рік, передає урядовий портал.

План заходів має на меті забезпечити військовослужбовців належним та швидким сервісом проходження військово-лікарської комісії та зменшити навантаження на заклади охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України, інших складових сил оборони та комунальних закладах охорони здоров’я.

Запрацює автоматизація перебігу проходження ВЛК, з’явиться інтеграція медичних процесів між військовими та цивільними компонентами. Серед інших завдань плану — викорінення надмірної бюрократії та забезпечення військовослужбовців соціальними гарантіями.

«Цим рішенням ми впроваджуємо ефективні процеси, які здатні забезпечити якісне проходження ВЛК в умовах воєнного стану. Буде розширена мережа військово-лікарських комісій, впроваджені цифрові інструменти, обладнані приміщення до вимог людей з обмеженими можливостями. Будуть проведені інформаційні кампанії, щоби кожен військовослужбовець чітко знав свої права під час проходження військово-лікарської комісії, лікування чи реабілітації», — повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Для реалізації цих завдань активно співпрацюють підрозділи Збройних Сил України, Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство цифрової трансформації України та громадськість.

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