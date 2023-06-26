В Украине расширят сеть ВВК и внедрят цифровые инструменты

Правительство утвердило план мер по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы.

Фото: suspilne.media

24 июня Кабмин утвердил план мер по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы на 2023 год, передает правительственный портал.

План мероприятий предусматривает обеспечение военнослужащих надлежащим и быстрым сервисом прохождения военно-врачебной комиссии и уменьшение нагрузки на учреждения здравоохранения в системе Министерства обороны Украины, других составляющих сил обороны и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Заработает автоматизация прохождения ВВК, появится интеграция медицинских процессов между военными и гражданскими компонентами. Среди других задач плана – искоренение чрезмерной бюрократии и обеспечение военнослужащих социальными гарантиями.

«Этим решением мы внедряем эффективные процессы, способные обеспечить качественное прохождение ВВК в условиях военного положения. Будет расширена сеть военно-врачебных комиссий, внедрены цифровые инструменты, оборудованы помещения к требованиям людей с ограниченными возможностями. Будут проведены информационные кампании, чтобы каждый военнослужащий четко знал свои права во время прохождения военно-врачебной комиссии, лечения или реабилитации», - сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников.

Для реализации этих задач активно сотрудничают подразделения Вооруженных сил Украины, Министерство обороны Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство по делам ветеранов Украины, Министерство цифровой трансформации Украины и общественность.

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