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Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

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  1. В Украине

В Украине расширят сеть ВВК и внедрят цифровые инструменты

10:59, 26 июня 2023
Правительство утвердило план мер по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы.
В Украине расширят сеть ВВК и внедрят цифровые инструменты
Фото: suspilne.media

24 июня Кабмин утвердил план мер по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы на 2023 год, передает правительственный портал.

План мероприятий предусматривает обеспечение военнослужащих надлежащим и быстрым сервисом прохождения военно-врачебной комиссии и уменьшение нагрузки на учреждения здравоохранения в системе Министерства обороны Украины, других составляющих сил обороны и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Заработает автоматизация прохождения ВВК, появится интеграция медицинских процессов между военными и гражданскими компонентами. Среди других задач плана – искоренение чрезмерной бюрократии и обеспечение военнослужащих социальными гарантиями.

«Этим решением мы внедряем эффективные процессы, способные обеспечить качественное прохождение ВВК в условиях военного положения. Будет расширена сеть военно-врачебных комиссий, внедрены цифровые инструменты, оборудованы помещения к требованиям людей с ограниченными возможностями. Будут проведены информационные кампании, чтобы каждый военнослужащий четко знал свои права во время прохождения военно-врачебной комиссии, лечения или реабилитации», - сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников.

Для реализации этих задач активно сотрудничают подразделения Вооруженных сил Украины, Министерство обороны Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство по делам ветеранов Украины, Министерство цифровой трансформации Украины и общественность.

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