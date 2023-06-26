Жителей Латвии призвали не ездить в рф и Беларусь

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что людям, которые едут в рф и Беларусь, нужно отдавать себе отчет, что возможность страны им помочь, если возникнут какие-то проблемы, очень серьезно ограничена, организовать эвакуацию будет невозможно.

Министр иностранных дел и новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан страны отказаться от поездок в рф и Беларусь на фоне попытки вооруженного мятежа вагнеровцев. Об этом сообщает Delfi.

Точных данных о том, сколько жителей Латвии сейчас находится в соседних странах, нет, поскольку далеко не все регистрируются в консульской службе.

Известно, что за последние полгода Беларусь посетили несколько тысяч человек из Латвии.

Ринкевичс подчеркнул, что людям, которые едут в рф и Беларусь, надо осознавать, что возможность Латвии им помочь, если возникнут какие-то проблемы, очень серьезная ограничена, организовать эвакуацию из этих стран невозможно.

По его словам, что бы ни произошло, для Латвии важно укрепить восточную границу, возведение забора на которой – один из элементов.

"Каким бы ни был сценарий в россии, мы должны понимать, что ситуация будет сложной, и мы должны быть бдительными", – сказал избранный президент.

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