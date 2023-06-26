Жителів Латвії закликали не їздити в рф та Білорусь

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що людям, які їдуть у рф та Білорусь, треба усвідомлювати, що можливість країни їм допомогти, якщо виникнуть якісь проблеми, дуже серйозна обмежена, організувати евакуацію буде неможливо.

Міністр закордонних справ і новообраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав громадян країни відмовитись від поїздок до рф та Білорусі на тлі спроби збройного заколоту вагнерівців. Про це повідомляє Delfi.

Точних даних про те, скільки жителів Латвії зараз перебуває в сусідніх країнах, немає, оскільки далеко не всі реєструються в консульській службі.

Відомо, що за останні півроку Білорусь відвідали кілька тисяч осіб з Латвії.

Рінкевичс наголосив, що людям, які їдуть у росію та Білорусь, треба усвідомлювати, що можливість Латвії їм допомогти, якщо виникнуть якісь проблеми, дуже серйозна обмежена, організувати евакуацію з цих країн неможливо.

За його словами, що б не сталося, для Латвії важливо зміцнити східний кордон, зведення паркану на якому – один з елементів.

"Яким би не був сценарій у росії, ми повинні розуміти, що ситуація буде складною, і ми повинні бути пильними", – сказав обраний президент.

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