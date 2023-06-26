НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Київської облради Руслана Кузьменка

Ексдепутат Київської облради Руслан Кузьменко підозрюється у недекларуванні майна.

Фото: mykyivregion.com.ua

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову комісії з питань бюджету та фінансів, ексдепутата Київської обласної ради від фракції «Європейська солідарність» Руслана Кузьменка. Оголошення оприлюднили на сайті НАБУ.

«НАБУ розшукує колишнього депутата Київської обласної ради за підозрою у кримінальному провадженні №12022111230000060 від 13.01.2022 підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366-2 КК України. Кузьменко Руслан Олександрович, 23.06.1972 р.н., підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України», – сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що НАБУ та САП повідомили про підозру ексдепутату Кузьменку: що йому інкримінують.

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