НАБУ проводить обшуки в Тернопільській облраді, — нардеп

У понеділок, 26 червня, у приміщенні Тернопільської обласної ради працює НАБУ. Про це повідомив нардеп Андрій Богданець на своїй сторінці у Facebook.
Високопосадовців облради підозрюють у хабарництві.
«Зараз в приміщенні Тернопільської обласної адміністрації працює НАБУ. І так би мовити поклала на підлогу голову облради і двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації за підозру в хабарі, наскільки я знаю його передали їм десь по дорогах», - зазначив нардеп.
Наразі офіційних підтверджень цій інформації немає.
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