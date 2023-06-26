НАБУ проводить обшуки в Тернопільській облраді, — нардеп

Високопосадовців облради підозрюють у хабарництві.

Фото: ukrmilitary.com

У понеділок, 26 червня, у приміщенні Тернопільської обласної ради працює НАБУ. Про це повідомив нардеп Андрій Богданець на своїй сторінці у Facebook.

Високопосадовців облради підозрюють у хабарництві.

«Зараз в приміщенні Тернопільської обласної адміністрації працює НАБУ. І так би мовити поклала на підлогу голову облради і двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації за підозру в хабарі, наскільки я знаю його передали їм десь по дорогах», - зазначив нардеп.

Наразі офіційних підтверджень цій інформації немає.

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