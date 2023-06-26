НАБУ проводит обыски в Тернопольском облсовете, — нардеп

Высокопоставленных должностных лиц облсовета подозревают во взяточничестве.

Фото: ukrmilitary.com

В понедельник, 26 июня, в здании Тернопольского областного совета работает НАБУ. Об этом сообщил нардеп Андрей Богданец на своей странице в Facebook.

Высокопоставленных должностных лиц облсовета подозревают во взяточничестве.

«Сейчас в помещении Тернопольской областной администрации работает НАБУ. И так сказать положила на пол главу облсовета и двух заместителей главы Тернопольской областной военной администрации за подозрение во взятке, насколько я знаю его передали им где-то по дорогам», - отметил нардеп.

Пока официальных подтверждений этой информации нет.

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