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  1. В Украине

Налоговая напоминает нюансы уплаты НДС при совместной деятельности

19:54, 26 июня 2023
Обязанность регистрироваться плательщиком НДС в рамках договора о совместной деятельности возникает тогда, когда общая сумма от осуществления таких операций поставки, начисленная (уплаченная) за последние 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1 млн (без учета НДС).
Налоговая напоминает нюансы уплаты НДС при совместной деятельности

В ГНС в Винницкой области напомнили особенности уплаты НДС при совместной деятельности.

Для целей налогообложения два или более лица, которые осуществляют совместную деятельность без образования юридического лица, считаются отдельным лицом в рамках такой деятельности. Учет результатов совместной деятельности ведется налогоплательщиком, уполномоченным на это другими сторонами согласно условиям договора, отдельно от учета хозяйственных результатов такого налогоплательщика.

Для целей налогообложения хозяйственные отношения между участниками совместной деятельности равняются отношениям на основе отдельных гражданско-правовых договоров. При этом договоры о совместной деятельности на территории Украины без создания юридических лиц, на которые распространяются особенности налогового учета и налогообложения по таким договорам, должны состоять на учете в контролирующих органах.

Процедура взятия на учет в контролирующих органах договоров о совместной деятельности и процедуре регистрации их плательщиками НДС определена Порядком учета налогоплательщиков и сборов, утвержденным приказом Министерства финансов Украины и Положением о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденным приказом Минфина от 14.11.2014 №113.

Обращаем внимание, что обязанность регистрироваться плательщиком НДС в рамках договора совместной деятельности возникает тогда, когда общая сумма от осуществления таких операций поставки, начисленная (уплаченная) в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1 000 000 грн (без учета НДС).

В таком случае лицо, которое ведет учет результатов деятельности по договору о совместной деятельности без образования юридического лица, должно зарегистрироваться плательщиком НДС как отдельное лицо в рамках совместной деятельности и обеспечить начисление, представление отчета и уплату НДС по результатам такой совместной деятельности.

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