Киевлянин, который прятал кокаин в яблоках, предстанет перед судом

Наркодельцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.

Фото: Киевская городская прокуратура

Печерской окружной прокуратурой г. Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении киевлянина по факту хранения наркотических средств в особо крупных размерах с целью сбыта. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.



Досудебным расследованием установлено, что в марте 2023 года на территории одного из торговых центров столицы правоохранители остановили мужчину, поведение которого было подозрительным. Во время поверхностного осмотра у него были обнаружены яблоки, запаянные в полиэтиленовую герметичную пленку.



При разрезании яблока в его сердцевине был обнаружен пакет с кокаином. Также во время обыска по месту жительства обвиняемого правоохранители изъяли кокаин и каннабис.



В настоящее время обвинительный акт в отношении обвиняемого направлен в суд для рассмотрения по существу.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: Киевская городская прокуратура

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.