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Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

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  1. В Украине

Киевлянин, который прятал кокаин в яблоках, предстанет перед судом

18:04, 26 июня 2023
Наркодельцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.
Киевлянин, который прятал кокаин в яблоках, предстанет перед судом
Фото: Киевская городская прокуратура

Печерской окружной прокуратурой г. Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении киевлянина по факту хранения наркотических средств в особо крупных размерах с целью сбыта. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2023 года на территории одного из торговых центров столицы правоохранители остановили мужчину, поведение которого было подозрительным. Во время поверхностного осмотра у него были обнаружены яблоки, запаянные в полиэтиленовую герметичную пленку.

При разрезании яблока в его сердцевине был обнаружен пакет с кокаином. Также во время обыска по месту жительства обвиняемого правоохранители изъяли кокаин и каннабис.

В настоящее время обвинительный акт в отношении обвиняемого направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

 Фото: Киевская городская прокуратура

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