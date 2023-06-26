Киянин, який переховував кокаїн в яблуках, постане перед судом

Наркоділку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років.

Фото: Київська міська прокуратура

Печерською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно киянина за фактом зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.



Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2023 року на території одного із торгівельних центрів столиці правоохоронці зупинили чоловіка, поведінка якого була підозрілою. Під час поверхневого огляду у нього виявили яблука, запаяні у поліетиленову герметичну плівку.



При розрізанні яблука в його серцевині був виявлений пакет з кокаїном. Також підчас обшуку за місцем проживання обвинуваченого правоохоронці вилучили кокаїн та канабіс.



Наразі обвинувальний акт відносно обвинуваченого скеровано до суду для розгляду по суті.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: Київська міська прокуратура

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