Розвідував оборону Південноукраїнської АЕС: затримали інформатора спецслужб рф

Офіс Генерального прокурора повідомив, що проросійськи налаштований житель м. Южноукраїнськ через Telegram передавав інформацію про розташування військових, які забезпечують охорону та оборону Південноукраїнської АЕС. Про це йдеться у пресслужбі ОГП.
«У червні 2023 року він тричі зфотографував блокпости Сил оборони у місті. Фото разом із координатами надислав представнику держави-агресора.
За виконання розвідзавдань чоловік отримував гроші.
Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами співпраці з представником рф.
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури інформатору повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України)», - сказано у повідомленні.
Підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
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