Військовим з новими контрактами не зможуть змінити умови служби і відстрочки: до Ради внесли законопроєкт

Законопроєкт пропонує законодавчо врегулювати експериментальні проєкти щодо контрактної військової служби під час воєнного стану та гарантувати незмінність базових умов таких контрактів.

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Після того як «Судово-юридична газета» звернула увагу на правову невизначеність щодо строку дії експериментального проєкту та гарантій для військовослужбовців, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, покликаний усунути цю прогалину.

Законопроєкт №15385 пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо можливостей реалізації експериментальних проектів під час дії воєнного стану з метою запровадження додаткових мотиваційних чинників для деяких категорій військовослужбовців, а також встановлення особливостей проходження військової служби за контрактом.

Запровадження експериментальних проєктів у сфері проходження військової служби під час воєнного стану потребує чіткої законодавчої основи.

Автор законопроєкту зазначає, що окремі урядові рішення вже регулюють відповідні питання, однак законодавство прямо не передбачає можливості реалізації таких експериментальних проєктів. Саме тому документ спрямований на приведення відповідного правового регулювання у відповідність до Конституції України та законів.

Які закони пропонується змінити

Законопроєкт передбачає внесення змін до двох законів України — «Про військовий обов'язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Насамперед пропонується законодавчо закріпити можливість реалізації експериментальних проєктів щодо проходження військової служби за контрактом під час воєнного стану. Одночасно встановлюються гарантії незмінності базових умов контрактів, особливості визначення строків служби, можливість укладення наступних контрактів та порядок завершення їх дії після припинення або скасування воєнного стану.

Крім цього, пропонується визначити повноваження Кабінету Міністрів України щодо реалізації таких експериментальних проєктів та передбачити спеціальні правила щодо відстрочки від повторного призову окремих категорій військовослужбовців після звільнення.

Гарантія незмінності умов контракту

Проєктом Закону передбачено, що базові умови укладеного контракту не можуть бути змінені чи погіршені в односторонньому порядку через прийняття нових нормативно-правових актів під час його дії.

«Судово-юридична газета» неодноразово наголошувала, що парламент має внести зміни до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов'язок і військову службу», закріпивши на рівні закону підстави для відстрочки від призову та звільнення з військової служби, передбачені постановою Кабінету Міністрів України №768, якою запроваджено експериментальний проєкт.

Хто зможе проходити службу в межах експериментальних проєктів

Законопроєктом передбачено, що під час дії воєнного стану в рамках реалізації експериментальних проєктів на військову службу за контрактом у Збройних Силах України та інших військових формуваннях можуть бути прийняті:

– громадяни України;

– військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які проходять військову службу за контрактом;

– військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

– військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період;

– військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

– іноземці та особи без громадянства (крім проходження військової служби у Держспецтрансслужбі, Держприкордонслужбі, СБУ, Службі зовнішньої розвідки та Держспецзв'язку).

Які повноваження отримає Кабінет Міністрів

Проєктом Закону передбачено, що порядок проходження військової служби, особливості залучення осіб на військову службу, укладення контрактів, строки військової служби, фінансове забезпечення, а також створення відповідних умов у рамках реалізації експериментальних проектів визначатиметься Кабінетом Міністрів України.

Крім того, законопроєктом пропонується встановити, що під час дії воєнного стану Кабінет Міністрів України за пропозиціями міністерств та відомств може реалізовувати експериментальні проєкти, зокрема щодо запровадження додаткових мотиваційних чинників для деяких категорій військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, а також встановлення особливостей проходження військової служби за контрактом громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.

Як визначатимуться строки контрактної служби

Законопроєктом пропонується, що під час дії воєнного стану для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом відповідно до частини шостої з позначкою 1 статті 20 Закону, строк військової служби встановлюватиметься відповідно до порядку та умов, визначених Кабінетом Міністрів України.

Також передбачено, що після закінчення строку військової служби, визначеного контрактом, укладеним у рамках експериментального проєкту, військовослужбовці можуть укладати наступний контракт відповідно до Закону або відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Окремо визначається, що у разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється (розривається) достроково, а військовослужбовці звільняються з військової служби відповідно до частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Відстрочка від повторного призову після звільнення

Проєктом Закону передбачено доповнити Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» новою нормою, відповідно до якої не підлягають призову на військову службу під час мобілізації з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом рамках реалізації експериментальних проектів визначених Кабінетом Міністрів України та звільнені з військової служби на підставах, визначених підпунктом «а» пункту 2, підпунктом «ж» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» протягом строку встановленого Порядком визначеним Кабінетом Міністрів України.

Такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Таким чином, законопроєкт №15385 має на меті законодавчо врегулювати реалізацію експериментальних проєктів у сфері проходження військової служби під час воєнного стану та визначити правові засади їх застосування.

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