Разведывал оборону Южноукраинской АЭС: задержали информатора спецслужб рф

Мужчина за деньги передавал информацию спецслужбам рф.

Фото: ОГП

Офис Генерального прокурора сообщил, что пророссийски настроенный житель г. Южноукраинск через Telegram передавал информацию о расположении военных, обеспечивающих охрану и оборону Южноукраинской АЭС. Об этом говорится в пресс-службе ОГП.

«В июне 2023 года он трижды сфотографировал блокпосты Сил обороны в городе. Фото вместе с координатами послал представителю государства-агрессора.

За выполнение разведзаданий мужчина получал деньги.

Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с представителем россии.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры информатору сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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