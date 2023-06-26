Какие документы подтверждают право на дополнительный отпуск на детей

При наличии нескольких оснований для предоставления этого отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.

Восточное межрегиональное управление Гоструда рассказывает о подтверждении права на дополнительный отпуск на детей.

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком», который вступил в силу 09.05.2021, внесены изменения в ч. 1 ст. 19 Закона Украины «Об отпусках» (далее – Закон), а именно - слова «Женщине, которая работает и имеет» заменены словами «Один из родителей, имеющих», слова «которая усыновила» – словами «которые усыновили», а слова «матери лица с инвалидностью» – словами «матери (отцу) лица с инвалидностью».

Согласно ч. 1 ст. 19 Закона одному из родителей, имеющих двух или более детей в возрасте до 15 лет, или ребенка с инвалидностью, или усыновившего ребенка, матери (отцу) лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одинокой матери, отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, воспитывающей их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также лицу, взявшему под опеку ребенка или лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, или одному из приемных родителей предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней (ст. 73 КЗоТ).

При наличии нескольких оснований для предоставления этого отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.

Учитывая указанное, со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком», законодательством о труде предусмотрено предоставление дополнительного отпуска одному из родителей, имеющих детей, и не установлены требования по отработке рабочих дней работником в отчетном периоде для получения такого отпуска.

Частью 7 ст. 20 Закона определено, что дополнительные отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы предоставляются свыше ежегодных отпусков, предусмотренных ст. 6, 7 и 8 действующего Закона, а также сверх ежегодных отпусков, установленных другими законами и нормативно-правовыми актами, и переносятся на другой период или продолжаются в порядке, определенном ст. 11 настоящего Закона.

Согласно ч. 1 ст. 24 Закона в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Таким образом, приобретение права на получение вышеупомянутого отпуска наступает с первого дня календарного года при условии, что другой родитель в текущем календарном году не воспользовался своим правом на такой отпуск. В случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация, в том числе за неиспользованные дни дополнительного социального отпуска, предусмотренного ст. 19 Закона, при условии, что другой родитель в текущем календарном году не воспользовался своим правом на такой отпуск.

Поскольку действующим законодательством не определен конкретный перечень документов, которые следует предъявить одному из родителей для подтверждения того, что он не воспользовался правом на дополнительный социальный отпуск, работодателю может быть предоставлен любой надлежаще оформленный и удостоверенный в установленном порядке документ, в котором подтверждается , что другому родителю ребенка не предоставлялся такой социальный отпуск.

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