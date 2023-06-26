Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова сообщила, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия.

Кабмин разрешил адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улице во время комендантского часа

Министры приняли постановление, которым разрешили адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улицах во время комендантского часа при условии наличия поручения о предоставлении правовой помощи задержанному лицу.

Петиция с призывом повысить заработную плату работникам аппаратов судов набрала 25 тыс. голосов

Теперь на петицию должен отреагировать президент Владимир Зеленский.

Кабмин согласовал условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтагаза»: что они предусматривают

Министры согласовали условия реструктуризации евробондов НАК «Нафтогаз Украины», которые предусматривают перенос срока погашения на 2 года и дополнительное вознаграждение для держателей бондов.

Выговор прокурору: решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

За ненадлежащее исполнение обязанностей прокурор Бучанской прокуратуры получил выговор.

  1. Судебная практика
  2. / Европейский суд по правам человека

Свобода выражения взглядов и запрет дискриминации: обзор практики ЕСПЧ

09:52, 26 июня 2023
Опубликован обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в течение апреля 2023 года.
Свобода выражения взглядов и запрет дискриминации: обзор практики ЕСПЧ
Фото: gettyimages

Верховный Суд обнародовал обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в течение апреля 2023 года.

Обзор решений за указанный период важен прежде всего предоставленным ЕСПЧ Консультативным заключением по процедуре, предусмотренной Протоколом № 16 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Так, Верховний суд Фінляндії звернувся до ЄСПЛ із запитом про тлумачення обсягу права біологічних батька / матері у світлі статей 6 та 8 Конвенції в контексті розгляду справи національними судами щодо надання дозволу на усиновлення повнолітньої особи іншою особою.

У своєму висновку ЄСПЛ, окрім іншого, зазначив, що оскільки судові процедури щодо усиновлення повнолітньої особи можуть розглядатися як такі, що впливають на приватне життя біологічних батьків, таким особам має бути надана можливість бути почутими, а наведені ним / нею аргументи особа, яка ухвалює рішення, повинна належним чином узяти до уваги. Проте підхід, передбачений національним законодавством Фінляндії, згідно з яким у справах про усиновлення повнолітніх осіб біологічні батьки не мають права виступати сторонами або оскаржити таке рішення до вищої інстанції, перебуває в межах розсуду держав – учасниць Конвенції.

Вартою уваги є також справа JÍROVÁ AND OTHERS v. the Czech Republic, відповідно до обставин якої через негативний вплив батьків-вихователів на психічний розвиток узятої на виховання дитини, що було підтверджено результатами обстеження, останню було поміщено до дитячого будинку, а контакт із батьками-вихователями – обмежено. Ці заходи було припинено лише через рік після досягнення дитиною повноліття. Батьки-вихователі та дитина скаржилися на такі заходи в значенні ст. 8 Конвенції, які, на їхню думку, становили неправомірне втручання в їхнє сімейне життя.

Суд, розглянувши цю справу, виснував, що національні органи належно оцінили та зважили всі обставини справи, включно з висновками експертів, а також позицією сторін та ухвалили рішення, керуючись найкращими інтересами дитини, а отже порушення не було.

У справі UAB KESKO SENUKAI LITHUANIA v. Lithuania компанія-заявник поскаржилася до національних судів на дії Ради з питань конкуренції, які остання вчиняла під час перевірки офісу компанії-заявника, та на подальшу відмову Ради з питань конкуренції розглянути скаргу компанії-заявника на ці дії, зокрема такі, як прибуття працівників цього органу до офісу в супроводі поліції і без негайного пояснення своєї мети; у протоколі перевірки не зазначалося про участь поліції в проведенні перевірки; було скопійовано та вилучено невибірково значну кількість документів без перевірки їх значення для розслідування тощо.

Національні суди відмовили в розгляді скарги, аргументувавши це тим, що відмова Ради з питань конкуренції про відхилення скарги компанії щодо проведення перевірки не мала правових наслідків, тому не могла бути предметом адміністративної справи. Суди вважали, що правові наслідки могли настати лише за умови завершення розслідування й ухвалення остаточного рішення у справі про стверджуване встановлення фіксованих цін компанією-заявником, у межах якого відбулася перевірка її офісу.

Констатуючи порушення ст. 8 Конвенції в цій справі, ЄСПЛ, серед іншого, вказав, що відмова в судовому перегляді свідчила про відсутність ефективних гарантій проти свавілля та зловживань у цій справі.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ольга Какауліна
    Ольга Какауліна
    головний спеціаліст прес-служби Державної судової адміністрації України
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду України