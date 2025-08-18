Практика судов
В Харькове российский дрон попал в пятиэтажку — четыре человека погибли, среди них ребенок, фото

08:41, 18 августа 2025
Под завалами могут находиться люди.
В Харькове российский дрон попал в жилой дом. В результате удара четыре человека погибли, среди них ребенок. Об этом сообщает Нацполиция.

Утром 18 августа российские войска обстреляли Индустриальный район Харькова, предварительно, ударными беспилотниками. Повреждено шесть домов и более 15 автомобилей.

В МВД отметили, что в настоящее время известно о 4 погибших (среди них ребенок), 17 раненых (6 детей) в результате российского удара. Спасены 2 человека, аварийно-спасательные работы продолжаются.

Вражеский дрон попал в пятиэтажный многоквартирный дом. В результате удара загорелись квартиры на нескольких этажах и автомобили.

Правоохранители добавляют, что под завалами могут находиться люди.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Рядом с местом попадания полицейские развернули работу оперативного штаба следственного управления. Здесь граждане могут обратиться с заявлениями о поврежденном и уничтоженном имуществе», — подчеркнули в Нацполиции.

