В Каменце-Подольском адвокат требовала $8 тысяч за помощь в пересечении границы — ее будут судить

Женщина требовала взятку за содействие в переправке мужа за границу из-за оформления фиктивной инвалидности для его супруги.

В Каменце-Подольском предстанет перед судом адвокат, которая способствовала переправлению лиц через государственную границу. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Фигурантка обещала своему клиенту повлиять на членов экспертной команды по повседневному функционированию лица для присвоения его жене группы инвалидности, чтобы в дальнейшем мужчина мог свободно выезжать за границу.

Свои услуги 51-летняя женщина оценила в 8 тысяч долларов.

Задержали адвоката во время получения ею указанной суммы.

В настоящее время следователи полиции уже завершили расследование по ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 332 (Незаконное переправление лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Материалы переданы на рассмотрение суда.

Согласно санкции статей обвиняемой грозит до 9 лет лишения свободы.

