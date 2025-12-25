Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу на определение Киевского апелляционного суда по делу № 376/3844/24, которым было отказано в открытии апелляционного производства.

Как следует из материалов дела, Сквирский районный суд Киевской области определением следственного судьи от 30 декабря 2024 года частично удовлетворил жалобу заявителя. Суд обязал уполномоченное лицо ВП № 1 Белоцерковского РУП ГУНП в Киевской области внести сведения о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование, предоставить заявителю выписку из ЕРДР, а также уведомить его о начале и окончании досудебного расследования. В удовлетворении остальных требований было отказано.

Обстоятельства дела

Заявитель настаивал, что следственный судья Сквирского районного суда Киевской области рассмотрел его жалобу без надлежащего уведомления, а в ухвале якобы указал недостоверные сведения о его неявке. Также заявитель указывал на нарушение судами первой и апелляционной инстанций его конституционных прав и свобод, ссылаясь на нормы Конституции Украины.

Отдельно он просил отменить ухвалу Киевского апелляционного суда, которым было отказано в открытии апелляционного производства, и обязать орган досудебного расследования признать его потерпевшим и внести соответствующие сведения в ЕРДР.

Прокурор возражала против удовлетворения кассационной жалобы, подчеркивая, что решение апелляционного суда является законным и надлежащим образом мотивированным.

Проверив доводы кассационной жалобы, заслушав участников процесса и исследовав материалы производства, коллегия судей Верховного Суда пришла к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения.

Выводы суда

Как отметил Верховный Суд, в соответствии с ч. 1 ст. 433 УПК Украины суд кассационной инстанции проверяет правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, правовую оценку обстоятельств и не имеет права исследовать доказательства, устанавливать или признавать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в обжалуемом судебном решении, а также решать вопросы о достоверности доказательств.

Суд обратил внимание, что основанием для отмены или изменения судебных решений в кассационном порядке является существенное нарушение требований уголовного процессуального закона, о чем говорится в п. 1 ч. 1 ст. 438 УПК, с применением положений ст. 412 УПК.

Верховный Суд подчеркнул, что определение следственного судьи Сквирского районного суда Киевской области не может быть предметом кассационного пересмотра, в связи с чем отсутствуют основания для оценки доводов кассационной жалобы относительно необоснованности данного решения.

Что касается определения Киевского апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства, Суд отметил, что следственный судья отказал в удовлетворении жалобы в части признания заявителю потерпевшим, а такое судебное решение в соответствии с требованиями УПК не подлежит отдельному апелляционному обжалованию.

Суд напомнил, что право на апелляционный пересмотр дела, гарантированное п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституции Украины, касается пересмотра дела по существу, а не каждого процессуального решения в рамках уголовного производства. Законодатель уполномочен устанавливать ограничения на обжалование отдельных определений, которые не решают дело по существу.

Коллегия судей также учла практику Конституционного Суда Украины и Европейского суда по правам человека, согласно которой право доступа к суду не является абсолютным и может подлежать ограничениям, если такие ограничения преследуют легитимную цель и не нарушают сущности этого права.

Таким образом, судья-докладчик суда апелляционной инстанции, соблюдая требования статей 307, 309 и ч. 4 ст. 399 УПК Украины, пришел к обоснованному выводу о необходимости отказать в открытии апелляционного производства ввиду того, что ухвала следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы о признании потерпевшим не подлежит апелляционному пересмотру.

Учитывая отсутствие нарушений требований УПК Украины при вынесении определения апелляционного суда, которые препятствовали или могли препятствовать принятию законного и обоснованного решения, коллегия судей считает необходимым оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а ухвалу суда апелляционной инстанции об отказе в открытии апелляционного производства — без изменения.

