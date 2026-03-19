Карпаты занесло снегом — видео заснеженного Буковеля

На горе Пип Иван — снег, сильный ветер и мороз, спасатели предупреждают об опасных условиях.

По состоянию на утро 19 марта на горе Пип Иван в Карпатах зафиксированы сложные погодные условия. Как сообщили в ГСЧС, в горах облачно, продолжается снегопад, а видимость значительно ограничена из-за белой дымки.

Скорость юго-восточного ветра достигает 12 м/с, температура воздуха держится на уровне -8°C.

Спасатели отмечают, что такие погодные условия представляют повышенную опасность для туристов и призывают ответственно планировать отдых в горах и соблюдать правила безопасности.

В сети распространяются видео заснеженного Буковеля:

