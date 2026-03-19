Карпати замело – відео засніженого Буковелю

22:36, 19 березня 2026
На горі Піп Іван — сніг, сильний вітер і мороз, рятувальники попереджають про небезпечні умови.
Станом на ранок 19 березня на горі Піп Іван у Карпатах зафіксовано складні погодні умови. Як повідомили в ДСНС, у горах хмарно, триває снігопад, а видимість значно обмежена через білий серпанок.

Швидкість південно-східного вітру сягає 12 м/с, температура повітря тримається на рівні -8°C.

Рятувальники наголошують, що такі погодні умови становлять підвищену небезпеку для туристів і закликають відповідально планувати відпочинок у горах та дотримуватися правил безпеки.

У мережі ширяться відео засніженого Буковелю:

